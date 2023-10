L’appello di Fedez | “Non si investe abbastanza per la salute mentale”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 10 ottobre 2023), durante la Giornata mondiale dedicata ai disturbi psichici, ha voluto dire la sua in tema di. In diverse storie postate su Instagram il cantante ha dichiarato: “Non siin. La depressione vale il 4% del Pil”. LEGGI ANCHE: Selvaggia Lucarelli critica: “È il paparazzo di se stesso” “Non si” Nel suo post il rapper ha polemizzato a lungo sulla risorse insufficienti: “Le istituzioni pubbliche, nonostante alcuni passi avanti successivi alla pandemia, non investono ancora sufficienti risorse per la prevenzione e la riabilitazione nel campo della”. ha poi continuato sostenendo che: “Secondo ...