Lana Del Rey satanica secondo un’influencer cristiana | “Sei una strega” | la risposta sui social

(Di martedì 10 ottobre 2023) Le accuse di stregoneria e satanismo contro i cantanti non avranno mai fine: a questo giro abbiamo unaDel Rey,l’influencerTraci Coston che in un video pubblicato su Instagram fa notare che durante i concerti della cantautrice di Born To Die le persone svengono. “L’energia demoniaca travolge il pubblico diDel Rey”, tuona la Coston mostrando i filmati dell’incidente avvenuto il 15 agosto a Città del Messico, quando centinaia di persone sono cadute con un effetto domino che ha scatenato i complottisti, quando si è trattato semplicemente di una normalissima conseguenza di una colluttazione accidentale tra uno spettatore che spintonava per raggiungere il palco e un gruppo di persone cadute a seguito della pressione. “Questo non è normale”, sostiene con forza la ...