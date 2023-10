Lamine Yamal conteso da Spagna e Marocco | la mossa degli africani

Clamoroso quanto riportato da AS, quotidiano spagnolo che analizza la situazione intorno a, sedicenne da record del Barcellona . In particolare, la questione è legata alla nazionale, con Marocco e Spagna che si contendono il calciatore. Promesso sposo degli spagnoli (con cui ha ...Lo sa bene il Barcellona che in occasione del match pareggiato ieri sera nel posticipo di Liga contro il Granada per 2 - 2 ha dovuto rinunciare a gara in corso a Jules Kounde e. Il club ...

Yamal segna col Barça, è il più giovane goleador in storia Liga Milan News

Lamine Yamal da ignorato di Xavi a protagonista della rimonta del Barcellona - ilNapolista IlNapolista

Clamoroso quanto riportato da AS, quotidiano spagnolo che analizza la situazione intorno a Lamine Yamal, sedicenne da record del Barcellona. In particolare, la questione è legata alla nazionale, con ...L'ex calciatore del Milan, attualmente al Real Madrid, ha affrontato tutta la trafila delle giovanili con la Spagna debuttando anche la maglia della "Roja" nel match di qualificazione ai Mondiali 2022 ...