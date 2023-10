Lala | «Asllani si assume responsabilità all’Albania Un capitano»

Leggi su inter-news

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’exda giocatore della Nazionale dell’Albania Altinha elogiato per Newsport Kristjan, il centrocampista dell’Inter. COMPLIMENTI – Il centrocampista dell’Inter raccoglie i complimenti di: «Berisha ha molte partite. Ai miei tempi era così: chi aveva il maggior numero di partite o il più vecchio era il. L’ultima volta l’allenatore gli ha dato la fascia. È un ragazzo fantastico, positivo e molto importante per la squadra. Ma ho sempre detto che la fascia è solo un segno di rispetto. È quello che ha più esperienza e, ma alla fine della fiera èche sila, è unsenza fascia. Per me è molto più importante della fascia di ...