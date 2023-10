L’AI ha fatto una previsione | ecco come potrebbe essere la scuola del futuro

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 10 ottobre 2023) Stupefacente è ciò che ha, la quale ha predetto ciò cheaccadere in. Vediamo insieme di cosa si tratta. Non smettono di stupire le caratteristiche dell’intelligenza artificiale, la quale è riuscito addirittura a descrivere una panoramica delle scuole del. Ladelsulladel- Ilovetrading.itL’intelligenza artificiale è in grado di accogliere informazioni pubbliche e trasformarle sottofondo di riassunto, sfruttando foto e testi. Insomma, una funzione che in molti stanno utilizzando proprio perché è di grande aiuto nel momento in cui si sta per affrontare un argomento sconosciuto. I dati sulche si hanno a disposizione In base a ciò che possiamo leggere ...