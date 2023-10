La Salernitana esonera Sousa | Pippo Inzaghi nuovo tecnico

(Di martedì 10 ottobre 2023) SALERNO (ITALPRESS) – Niente supplemento di fiducia, il cammino di Paulocon lafinisce qui: al suo posto arriva. Approfittando della sosta per le nazionali, la società granata ha deciso di cambiare allenatore, congedando ilportoghese dopo 8 giornate: troppo pochi i tre punti raccolti finora, frutto dei pareggi con Roma, Udinese e Frosinone, con la squadra reduce da tre sconfitte di fila, due delle quali abbastanza pesanti (0-4 con l'Inter e 0-3 a Monza)., 53 anni, era arrivato lo scorso febbraio al posto di Davide Nicola e aveva condotto laa una tranquilla salvezza con un bilancio di 4 vittorie, 9 pari e 3 sconfitte in 16 gare.aveva poi deciso di restare (a giugno il suo nome era stato ...

Cambio sulla panchina della squadra campana, penultima in Serie A Lal'allenatore Paulo Sousa e affida la squadra, penultima in Serie A con 3 punti in 8 giornate, a Filippo Inzaghi. Il club ha annunciato "di aver sollevato dall'incarico di ...1919 comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, ...

Serie A: la Salernitana esonera Sousa, arriva Pippo Inzaghi Agenzia ANSA

La Salernitana esonera Paulo Sousa: Pippo Inzaghi nuovo allenatore Il Quotidiano della Costiera

SALERNO (ITALPRESS) – Niente supplemento di fiducia, il cammino di Paulo Sousa con la Salernitana finisce qui: al suo posto arriva Pippo Inzaghi. Approfittando della sosta per le nazionali, la società ...La Salernitana dopo la pesante sconfitta di Monza ha deciso di esonerare Paulo Sousa. Al suo posto c’è Pippo Inzaghi. Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha deciso: via Paulo Sousa e ...