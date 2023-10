La Russa | manganello e querele Con Report riparte la caccia a Ranucci

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ignazio Laè furioso. La puntata della trasmissionecondotta da Sigfridoin cui vengono tracciate le traiettorie politiche e imprenditoriali della sua famiglia ha scatenato le ire del presidente del Senato che attraverso il suo portavoce annuncianon solo alla trasmissione Rai ma anche contro chiunque osi continuare a parlarne.ha ricostruito i collegamenti del padre, che all’epoca era segretario del Partito Fascista a Paternò, con finanzieri come Michelangelo Virgillitto e Raffaele Ursini, oltre a quelli con Michele Sindona. Il “banchiere di Dio” è morto in carcere dopo un caffè al cianuro. Nella puntata si è parlato anche delle dichiarazioni del colonnello dei carabinieri Michele Riccio sul capomafia Luigi Ilardo secondo cui Cosa Nostra avrebbe dato indicazioni nel ...

1' di lettura 04/10/2023 - Il Questore di Ancona ha emesso, mercoledì mattina, un Foglio di Via Obbligatorio a carico di un giovane di originedi circa 20 anni, su proposta del Comando Compagnia Carabinieri di Fabriano. In particolare il giovane, durante una delle serate dell'86° Festa dell'Uva a Cupramontana è stato denunciato in ...Così come vergogna alcuna prova il Presidente del Senato Ignazio La, seconda carica dello ...su queste violenze e su chi ha fatto partire l'ordine di reprimere il dissenso con il. ...

Il Governo fascista della Meloni insiste con le manganellate Antimafia Duemila

Jesi: Cupramontana: alla Festa dell'Uva con un manganello, foglio ... Vivere Marche

Inchiesta sul sistema di potere del presidente del Senato Ignazio La Russa. Che scappa dal contraddittorio e minaccia con gli avvocati.Ma la verità è che la narrazione dei giovani italiani ineducati fa comodo a tutti. Alla destra, per brandire il manganello. Alla sinistra per blandire gli insegnanti (storico bacino di voti). Ma di ...