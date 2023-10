La retromarcia di Matteo Renzi | «Pronto a fare una lista insieme a Calenda per le Europee»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 10 ottobre 2023) «Dicono che noi abbiamo voluto far fuori il Terzo Polo. Noi siamo pronti anche domani auna. Non perché vogliamo prendere l’1% in più ma perché nel contesto internazionale attuale far prevalere le ragioni personalistiche della dinamica dell’invidia è una follia. C’è bisogno di politica, chi dirà di “no” a una scommessa politica si assumerà la responsabilità». Lo ha detto il leader di Italia Viva,, all’incontro di apertura della sua campagna elettorale per le2024 a Milano. «Il centro che noi immaginiamo non è un luogo della nostalgia ma luogo dove l’Europa viene ripensata e cambiata», ha sottolineato poi.: il salario minimo? La Cgil disse no… «Il salario minimo è una proposta che facemmo noi nel 2018. La Cgil disse di “no” ...