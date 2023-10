La Rari Nantes Salerno vola a Catania per la terza di campionato

Con il Direttore Tecnico della BPERSavona, Alberto Angelini, in vista della partita con il Recco di domani, facciamo il punto su Campionato e Coppa in questa stagione sportiva particolarmente intensa. Domani ci sarà la ...Savona. Undici incontri disputati, dieci vittorie. Fatta eccezione per la sconfitta col Telimar, peraltro arrivata a qualificazione già ottenuta, il percorso della BperSavona, fino ad oggi, è sempre vincente. Domani, però, i biancorossi saranno ospiti della squadra più forte d'Italia e d'Europa, la Pro Recco.

Rari Nantes Savona, Alberto Angelini: “La prima parte di stagione ha dato molte indicazioni positive” IVG.it

Len Euro Cup – Preliminary Round: Rari Nantes Savona ad Atene ... Liguriasport

Con il Direttore Tecnico della BPER Rari Nantes Savona, Alberto Angelini, in vista della partita con il Recco di domani, facciamo il punto su Campionato e Coppa in questa stagione sportiva particolarm ...Savona. Undici incontri disputati, dieci vittorie. Fatta eccezione per la sconfitta col Telimar, peraltro arrivata a qualificazione già ottenuta, il percorso della Bper Rari Nantes Savona, fino ad ogg ...