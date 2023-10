La raccolta fondi per donare un percorso di terapia psicologica a chi ne ha più bisogno

(Di martedì 10 ottobre 2023) Da anni Mama Chat si batte per l’accesso alla saluteper tutte e tutti. Oggi lancia la nuova campagna per promuovere il FondoSospesa creato perungratuito di 8 sedute di psicoonline alle persone in difficoltà. Quando andare in psico: i sette segnali a cui prestare attenzione X ...

La Terapia Sospesa (online) di Mama Chat: psicoterapia accessibile per chi è in difficoltà In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, arriva la nuova campagna diper offrire un supporto psicologico a chi non può permetterselo di Barbara Rossetti D a anni Mama Chat si batte per l'accesso alla salute psicologica per tutte e tutti . Oggi lancia la ...Quest'anno ne ho un'altra di cifra in testa…' Per quanto riguarda laa sostegno della 'Casa Famiglia' sarà possibile partecipare anche tramite le aste benefiche che potrete ...

Civita Castellana, raccolta fondi in favore dell'Aido. Tantissime adesioni e nuovi iscritti ilmessaggero.it

Banca Generali, il dato sulla raccolta fondi a settembre 2023 SoldiOnline.it

Successo della ’due giorni’ organizzata in collaborazione con Apuasurf, la Versilia e la onlus ‘Make Life’. Annalisa Mignani, responsabile del club cittadino. "Una disciplina che genera aggregazione e ...Si concretizza ad ottobre l’iniziativa per valorizzare la figura della prima donna avvocato della storia ...