La Primavera 2024 rilancia il trend no-pants che piace a Emma Corrin

Leggi su velvetmag

(Di martedì 10 ottobre 2023) Lanon farà a meno deldei no-, detto anche pantless o semplicemente senza pantaloni. La prossima stagione farà a meno di gonne e pantaloni, come dimostrato anche alla Paris Fashion Week. Chiamatelo no-o pantless o semplicemente senza pantaloni: è questo ilche prenderà il sopravvento con l’arrivo della. A regalare una piccola anticipazione è stata, che per amore di Miu Miu aveva non solo sfoggiato il look in passerella, ma anche in quel di Venezia. L’attrice di The Crown aveva raggiunto la Laguna per un evento organizzato dalla maison, il Miu Miu’s Women’s Tales, indossando un completo no-verde muschio. Crediti: Ansa – VelvetMagEd ...