La nota della Fiorentina | «Non abbiamo mai comunicato di non voler partecipare alla Supercoppa italiana»

Questa la decisione sul portiere rossonero resapochi minuti fa dal Giudice Sportivo ... Le motivazioni del Giudice Sportivo e le scelte di Pioli in vistaJuve . La reazione dei social . ...Il segretario nazionale Guglielmo Gambardella e il segretario del Sulcis IglesienteUILM - UIL hanno diffuso unaal termine dell'incontro svoltosi al MIMIT sulla vertenza Sider Alloys, nella quale evidenziano dubbi sul processo di reindustrializzazione e chiedono che l'...

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di ... Istat

Senato della Repubblica - Documento LVII n. 1-bis - XIX Legislatura Senato

A confermare l'imminente addio al centro, aperto ad agosto nell'ex capannone industriale di via Lana a Flero dopo il no arrivato dalla sindaca di Brescia all'apertura del centro negli spazi dell'ex ...Il fenomeno dell’intimidazione e della violenza vanno combattuti con determinazione, sul piano culturale, sociale e istituzionale. Cosi in una nota: il vice Presidente Giancarlo Lamensa, i consiglieri ...