La Nazione e l' Europa | la strategia di Giorgia Meloni e le sue parole-chiave

E' impressionante la sequenza di ondate di calore che stanno colpendo l'occidentale, in ... Questa ondata di caldo si aggiunge alle altre che almeno da due mesi si ripropongono sulla. Il ......in esilio diventa il popolo italiano che si lamenta del suo mancato riconoscimento di. Quel ... che fu inaugurato il 3 agosto con un'opera di Antonio Salieri, L'riconosciuta. Soltanto dal ...

Savino del Bene e la Coppa CEV: in Europa è trionfo LA NAZIONE

Israele, Prodi: "Guerra casa per casa" a Firenze: Crisi Globalizzazione LA NAZIONE

La maggioranza del premier Bettel è uscita sconfitta, per il calo dei Verdi. Hanno vinto i Cristiano-democratici che non governano dal 2013."Il difficile contesto internazionale ha reso ancora più evidente la necessità in Europa per l'Italia di accelerare la transizione verso un'economia circolare, per ragioni non solo di carattere ambien ...