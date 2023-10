Si chiama Psyche e lo conosciamo da quasi due secoli, ma solo in tempi recenti abbiamo scoperto l'importanza di esplorare questo notevole asteroide. Lasiinfatti preparando per lanciare la sonda omonima questa settimana , la quale viaggerà per 3,5 miliardi di chilometri prima di raggiungere l'obiettivo. Gli scienziati ritengono che l'...... che ne ha mantenuto intatta la natura open - source, e che siaffermando come una valida ... SiFive è stata infatti selezionata l'anno scorso dallaper il progetto High Performance Spaceflight ...

La Nasa sta per lanciare la sonda Psyche verso un asteroide di metallo WIRED Italia

Nel 2040 dormiremo sulla Luna dentro una casa stampata in 3D: il ... Fanpage.it

Gli astronomi hanno individuato un asteroide quasi del tutto metallico, e una sonda sarà lanciata per esplorare questo raro corpo celeste.Proiettato verso nuovi orizzonti, l’universo intellettuale del marchio italiano si arricchisce di un’esperienza che segna la storia del Made in Italy. Con quella che sarà, di fatti, la prima ...