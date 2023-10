La madre della 22enne tedesca massacrata e rapita al rave in Israele | «È viva | ma ferita gravemente» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 10 ottobre 2023) LaShani Louk, tatuatrice presa in ostaggio da Hamas mentre si trovava a un festival musicale vicino al Kibbutz Reim, presso il confine con Gaza, sarebbe. Ad annunciarlo è lacon unche sta circolando sui social – ripreso dall’emittenteSüdwestrundfunk – in cui riferisce che la figlia è «gmente». La donna rivolge un disperato appello al governo tedesco e a tutta la Germania affinché la giovane venga liberata il prima possibile. Laera stata riconosciuta dalla famiglia in undove si vedevano alcuni uomini di Hamas che la trasportavano seminuda e incosciente su una jeep dopo l’irruzione alparty. Nel filmato si notava un uomo che ...