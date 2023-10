... in nome della taglia È un rapporto d'amore e d'odio quello che da tempo cialle misure dell'... ma solo nella misura in cuia, o si discosta da, un unico ideale stereotipato. Credere in ...Lo afferma il sindaco di Pontinvrea e responsabile Enti locali della, Camiciottoli che prosegue: 'In […] Navigazione articoli Alassioalla Settimana nazionale della Protezione ...

La Lega aderisce alla fiaccolata organizzata dal Foglio per Israele Il Foglio

Pietro Lazzaroni aderisce alla Lega nel comune di Ronciglione OnTuscia.it

Il partito di Matteo Salvini si unisce alla mobilitazione che si tiene questa sera a Roma, alle ore 20, all'Arco di Tito. Sarà presente una delegazione guidata dai capigruppo di Camera e Senato, Ricca ...L'ex ministra dell'Istruzione Letizia Moratti aderisce a Forza Italia, guidando la consulta della segreteria del partito.