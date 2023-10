La guerra in Israele mette la parola fine al campo largo Divisioni tra Pd | M5S | Calenda & Co un favore a Meloni

(Di martedì 10 ottobre 2023) Lainrischia di mandare in frantumi quel poco, pochissimo, che resta del Centrosinistra. Lorenzo Guerini, atlantista ex ministro della Difesa e presidente del Copasir, si è schierato senza se e senza ma conparagonando lo Stato Ebraico... Segui su affaritaliani.it

mobilita i riservisti: "Siamo in" Nel Kibbutz di Kfar Aza sono stati trovati i cadaveri di 40 neonati . I soccorritori hanno trovato le porte delle case spalancate, le culle rovesciate,...Un altro orrore si aggiunge nellatrae Hamas. La comunità rurale vicino al confine con Gaza è stata attaccata da miliziani di Hamas. Ora nel villaggio vi è un forte odore di morte, ...

16.40 Oltre 1.000 morti in Israele,830 a Gaza Al quarto giorno di guerra risuonano le sirene in diverse città di Israele. L'esercito israeliano prosegue gli at- tacchi aerei nella Striscia di Gaza.I- ...Il livello di violenza, morte e distruzione raggiunto in Israele con lo spregevole attacco terroristico lanciato da Hamas lascia letteralmente ...