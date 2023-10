La guerra in Israele mette la parola fina al campo largo Divisioni tra Pd | M5S | Calenda & Co un favore a Meloni

(Di martedì 10 ottobre 2023) Lainrischia di mandare in frantumi quel poco, pochissimo, che resta del Centrosinistra. Lorenzo Guerini, atlantista ex ministro della Difesa e presidente del Copasir, si è schierato senza se e senza ma conparagonando lo Stato Ebraico... Segui su affaritaliani.it

Hezbollah ha dichiarato di agire 'in solidarietà con Hamas', dopo l'attacco ae lo scoppio della nuova. Il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib ha affermato che il partito ......mentre il dibattito sullaanima anche i banchi della politica locale. In molti leggono nell'iniziativa una sorta di sostegno alla campagna "Diluvio Al - Aqsa", lanciata da Hamas contro...

Israele-Hamas, assedio a Gaza. Ultimatum Hamas: razzi verso Tel Aviv Sky Tg24

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Raffica di razzi su Ashkelon (sud di Israele). L’Egitto ha... Corriere della Sera

Un qualcosa che decadrebbe in caso di cause di forza maggiore, che potrebbe sussistere se si considera la situazione di guerra della vicina Israele e della crisi in Medio Oriente".I kibbutz sono piccole comunità ebraiche egalitarie, nate soprattutto prima e dopo la Seconda guerra mondiale come comunità di ... Secondo i volontari del servizio di emergenza israeliano Zaka, che ...