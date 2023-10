La Figc si colora di rosa | il motivo dell’iniziativa

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Laha annunciato una particolare iniziativa che la vedrà protagonista per tutto il mese di ottobre. I dettagli Di seguito il comunicato dellasull’iniziativa per la prevenzione dei tumori al seno. COMUNICATO – «La Federazione promuove anche l’appuntamento in programma domenica a Napoli con la ‘Race for the Cure’ e tutti gli eventi che si terranno nel corso del mese in Campania e che saranno accompagnati dalla ‘Carovana della Prevenzione’, che offrirà nel corso del tour una serie di esami gratuiti. Le calciatrici della Nazionale incontreranno a fine mese la ‘Carovana della Prevenzione’ a Salerno, dove venerdì 27 ottobre (ore 17.45, Stadio Arechi) è in programma la sfida Italia-Spagna, valida per la terza giornata della Women’s Nations League. Nell’occasione, la gara coinciderà con il tour promosso da Komen Italia, che raggiungerà ...