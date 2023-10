(Di martedì 10 ottobre 2023) Lo hanno fatto sapere le autorità dimentre migliaia di palestinesi aspettano a ridosso del confine per entrare in Egitto su Tg. La7.it - LaDopo ...

LaDopo due giorni di bombardamenti senza sosta questo è quel che resta di molti quartieri della Striscia di. Cumuli di macerie, palazzi distrutti, infrastrutture inutilizzabili. ...... ma va compreso (nella misura in cui questo sia perfino possibile per chi non vive ao nei ... L'immensità e la durata dellapriva i soggetti della capacità di sentirsi vivi e di ...

La distruzione a Gaza: il cameracar per le strade è impressionante: sembra un terremoto TGLA7

Gaza, bombardato il mercato di Jabalya : le immagini della distruzione Repubblica TV

Gaza si prepara all’assedio totale annunciato dalle Forze armate di Israele (Tsahal). Con un comunicato apparso sul canale televisivo arabo Al-Hadath, il gruppo paramilitare palestinese amas (Hamas) ...AGI - Più di 700 israeliani sono stati uccisi da quando Hamas ha lanciato il suo attacco su larga scala contro Israele, secondo un bilancio aggiornato dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) lunedì. So ...