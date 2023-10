La Bartoccini Fortinfissi Perugia ribalta Brescia all’esordio 3-2

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 10 ottobre 2023) Partenza difficile per le Black Angels che perdono i primi due set. Reazione veemente e al tie-break scoppia la gioia del Palabarton. L’MVP Kosareva: “Siamo una bella squadra” Laparte con un importante successo nella prima giornata del campionato di Serie A2 girone A. Lo fa battendo in rimonta al tie-break la formazione della Banca Valsabbina Millenium(3-2). Questi i parziali dei set: 22-25, 22-25, 25-18, 25-14 e 15-8. Lasembra partire bene in entrambi i primi due set, ma spreca tanto ed è imprecisa, subendo così la rimonta delle lobarde di coach Beltrami. Le Black Angels hanno però fatto quadrato e pallone dopo pallone hannoto una situazione davvero ingarbugliata sotto tanti aspetti. Da segnalare le difficoltà iniziale ...