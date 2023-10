L’11 ottobre è Coming Out Day Rosatelli “L’omolesbobitransfobia resta una minaccia”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 10 ottobre 2023) Omofobia e discriminazioni persistono e vanno combattute in ogni parte del mondo. Con questo obiettivo anche Torino prepara il suoOut Day per. “Una giornata dedicata alle persone che non si sentono ancora libere di esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere, nella nostra Città e in ogni parte del mondo”. Sono le parole con cui l’assessore comunale Pari Opportunità Jacopoha commentato l’imminenteOut Day torinese. Si tratta della giornata internazionale dedicata alla comunità LGBT che intende contrastare la perdurante deriva omofoba. Una deriva che continua ad essere alimentata da pregiudizi e posizioni tradizionaliste, ultraconservatrici e anche complottiste che, palesando anche lo spauracchio di un futuro transumanesimo, ...