Khamenei nega un ruolo dell' Iran | ma elogia l' attacco a Israele

Attacco di Hamas contro Israele: l'Iran nega un suo coinvolgimento ... L'informatore Giornale

L'Iran ha aiutato Hamas nell'attacco a Israele: cosa sappiamo finora Fanpage.it

Il sorprendente e senza precedenti successo militare di Hamas nei confronti di Israele ha spinto il presidente iraniano Ebrahim Raisi a parlare con i leader del movimento islamico palestinese e con la ...La 16enne è in stato vegetativo al Fajr Hospital di Teheran. Gli attivisti accusano gli agenti di Khamenei. Le autorità iraniane negano l'aggressione Un'adolescente iraniana è finita in coma in ...