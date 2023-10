Kate Middleton | il dettaglio inquietante | le sua mani rivelano il dramma che sta vivendo in silenzio

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 10 ottobre 2023), ilche non è passato inosservato ai suoi sudditi: le suailche stainviene continuamente paragonata a Lady Diana: da quando è entrata a far parte della famiglia reale, sono in molti che hanno continuato a notare somiglianze tra lei e la madre del Principe William. D’altronde, le due hanno seguito lo stesso percorso: con lo stesso anello sono entrate a far parte della famiglia, poi subito dopo il matrimonio, lei ha cominciato a lavorare duramente per essere all’altezza del suo ruolo, considerato che un giorno sarà regina del Paese., cosa sta succedendo con le sue ...