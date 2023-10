Juventus | non solo Thuram | blitz a gennaio per il nuovo attaccante

(Di martedì 10 ottobre 2023)allaper completare il centrocampo: è questa l’idea di Giuntoli per il mercato di. Attenzione, però, anche alretroscena sul possibile affondo per un. La trattativa potrebbe decollare già nel corso dei prossimi mesi Il mercato delladipotrebbe concentrarsied esclusivamente sull’affondo su unQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... anche se per il momentovi sono comunicazioni ufficiali in merito. Comunicazioni che ...preparatore dei portieri dell'ippocampo e in passato compagno di squadra di Inzaghi ai tempi della. ...Rottura con il tecnico, ormai le possibilità di un reintegro in rosa sono ridotte al lumicino. Lapotrebbe essere la prossima destinazione Fino al momentoc'è stato nulla da fare. Le scusesono arrivate e lui è rimasto fuori rosa. E più passa il tempo e più la sensazione - secondo ...

Guardiola: “La Juventus non mi ha cercato, ma l’Italia mi piace” la Repubblica

Guardiola: "La Juventus non mi ha mai cercato" Sport Mediaset

La Juventus di Allegri, che cambia repentinamente i propri esterni, non ha ancora avuto modo di far brillare Iling-Junior: attenzione al calciomercato ...L'attaccante bianconero ha incontrato Antonio, un anziano tifoso che ha colpito tutti gli amanti del calcio con un video girato in occasione del match con la Lazio, quando lo si vedeva visibilmente em ...