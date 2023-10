Juventus Legends | standing ovation per Del Piero | “C’è solo un capitano” VIDEO

(Di martedì 10 ottobre 2023) Lunghissimo applauso e poi laall’ingresso in campo di Alessandro Delper la partita delledellain conclusione dell’evento “Together: a Black and White Show” al PalaAlpitour di Torino. E’ partito poi il coro “Un, c’èun” per il leggendario Pinturicchio, applausi scroscianti anche per Michel Platini, Marcello Lippi, Zinedine Zidane e Antonio Conte. 19 anni di storia juventina. Alessandro Delsei stato, sei e sarai sempre la. pic.twitter.com/ZeV1VZSLID — nicla (@iamniclaaa) October 10, 2023 SportFace.

Sono state svelate le formazioni per la partita di calcio a 7 amichevole tra le Legends della Juventus nell’ambito dell’evento “Together, a Black & White show” per i cento anni di proprietà Agnelli, in programma stasera al PalaAlpitour di ...

LE FORMAZIONIWhite: Peruzzi, Torricelli, Iuliano, Conte, Matri, Montero, Barzagli, Marchisio, Zidane. All. Platini.Black: Storari, Carrera, Di Livio, Pepe, ...Vincono per 3 - 1 i Black&White contro i Black nel Family Match dellaall'evento per i 100 anni di proprietà Agnelli . Al PalaAlpitour hanno partecipato vip, ...seguire la sfida tra le

20:14 - Sono arrivate le due squadre delle Legends. 20:11 - Al Pala Alpitour è arrivata la Juventus Women. 20:00 - La Juventus Black, invece, vedrà in panchina la coppia formata da Lippi e Pessotto.La festa della Juventus 'Together, a Black & White show' per i 100 anni di matrimonio tra il club bianconero e la famiglia Agnelli è in diretta su Sky e NOW. Del Piero, Conte, Ferrara, Platini e Zidan ...