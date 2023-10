Juventus | Gazzetta | Hojbjerg e Berardi nel mirino per gennaio

(Di martedì 10 ottobre 2023) Lastarebbe lavorando di già ad un possibile mercato disostenibile ma ambizioso, che possa portare alla corte di Allegri elementi utili per l’obiettivo Champions. Come riporta Ladello Sport, due sono i ruoli messi neldai bianconeri: un sostituto di Paul Pogba e un fantasista per occupare il posto lasciato liberto da Angel Di Maria. A piacere sarebbero Pierre, il quale però non scende da una cifra attorno ai 30 milioni e Domenico. Tra le alternative al danese resistono i più giovani Samardzic (Udinese), Koné (Borussia Moenchengladbach), Fofana (Monaco) e Diarra (Strasburgo). Il piano B diè sempre più Sudakov. SportFace.

... ex attaccante della Fiorentina, sulla squadra di Italiano al terzo posto in classifica La Fiorentina al terzo posto appaiata con lafa sognare. Ne parla a Ladello Sport Luciano ...In quest'ottica Tudor potrebbe essere l'uomo giusto per il dopo Garcia scrive ladello ...pare più essere un problema' In realtà il tecnico aveva messo l'occhio sulla panchina della, ...

Più grande, moderna ed emozionante: com'è la nuova sala trofei della Juventus La Gazzetta dello Sport

Yildiz è tecnicamente il miglior giocatore della Juve. E ora va lanciato La Gazzetta dello Sport

Le parole di Luciano Chiarugi, ex attaccante della Fiorentina, sulla squadra di Italiano al terzo posto in classifica La Fiorentina al terzo posto ..."In questo momento vogliamo sfruttare quel che abbiamo a disposizione, Poi dovremo fare delle valutazioni e se ci saranno delle opportunità valuteremo se è il caso di intervenire. Stiamo facendo un bu ...