Juventus | Allegri | “Ho ancora tanta voglia di vincere Mi sarebbe piaciuto allenare Zidane e Platini”

Leggi su sportface

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Serata meravigliosa ed emozionante, ho avuto un incontro con chi ha fatto la storia della, Lippi e i giocatori del passato. Con Marcello ho un rapporto di lunga data, per me è sempre stato un punto di riferimento, pratico e vincente come Capello e Trapattoni. I miei giocatori mi hanno regalato tante vittorie, è stata una giornata meravigliosa. C’è anche Pessotto con cui lavoro tutti i giorni, viene ricordato poco”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, alla festa per i 100 anni di proprietà Agnelli: “Orgoglioso di far parte della famiglia juventina, non sapevo fino a ieri i derby vinti, arriverò a fine carriera e mi diranno cosa ho fatto. Hodi poter cercare di, che non è una cosa facile. Quando si lavora ...