Juventus | Allegri fischiato da una parte del pubblico al Pala Alpitour

(Di martedì 10 ottobre 2023) Piccolo fuoriprogramma aldi Torino, dove si è tenuta questa sera la celebrazione dei 100 anni di proprietà Agnelli. Chiamato sul palco per parlare a fine serata, l’allenatore bianconero Massimilianoè statoda unadelpresente e soltanto gli applausi dadella maggiordegli spettatori ha fatto sì che non arrivasse ancor più nitido il dissenso nei confronti del mister livornese, che ha poi parlato e celebrato Marcello Lippi. SportFace.

Curiosità: Massimiliano Allegri (Livorno, 11 agosto 1967) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Juventus.

"Ho provato gratitudine per tutti voi che siete qui per la Juve: 100 anni sono tanti ... per il futuro del club - l'intervento dell'attuale tecnico, Massimiliano Allegri - e avremo bisogno dei tifosi ...“Il significato della Juve Si sente anche qui stasera e sta nel nome della Juventus che è la gioventù. Ci sono tantissimi ragazzi e bambini legati alla Juvbrus e sono felice che si possa vedere da ca ...