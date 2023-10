Juventus | 3-1 nel Family Match al PalaAlpitour | in campo anche i figli di Elkann | Leone e Oceano

“Juventus vuol dire gioventù. Questa è una sera ta bellissima con tanti giovani qui per la Juventus, è un momento forte. Il futuro? Il legame della famiglia Agnelli dura da cent’ anni , la cosa più importante è la passione forte tra la mia famiglia e ...

Dusan Vlahovic non è stato convocato dalla Serbia: rimarrà ad allenarsi a Torino per recuperare dall'infortunio ed esserci in Milan-Juventus