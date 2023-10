Juve | Vlahovic al lavoro per esserci contro il Milan

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dusanè rimasto a Torino per smaltire i problemi alla schiena ed essere a disposizone dellaper la sfidailSecondo quanto riportato da Tuttosport, laspera di recuperare Dusanper la sfidail, subito dopo la pausa per le Nazionali. Da oggi e fino a metà della prossima settimana il numero 9 lavorerà a parte, in attesa di rientrare in gruppo quando torneranno i Nazionali a Torino. La speranza è quella di averlo titolare per la sfida del Meazza, anche se ad oggi nulla è ancora sicuro. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Adesso l'obiettivo dellaè quello di poterlo recuperare per la partita contro il Milan del 22 ottobre. I prossimi 15 giorni saranno fondamentali perper rimettersi al meglio e per ..."No, lanon mi ha mai cercato. 'Italia però mi piace molto e ci vengo molto spesso in vacanza. ... Juventus, Allegri spiega forfait Chiesa e, poi perde le staffe con la ...

"L'obiettivo è mandare più giocatori possibili in Nazionale" aveva detto Massimiliano Allegri pochi giorni fa. Il tecnico è stato.La Juventus approfitta dello stop del campionato per le partite delle Nazionali per prepararsi al meglio in vista della sfida contro il Milan.