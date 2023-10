Juve | Rabiot | «La Serie A è un campionato che attira buoni giocatori da qualsiasi parte»

(Di martedì 10 ottobre 2023) Adrien, centrocampista dellantus, ha parlato dal ritiro della nazionale francese. Ecco le sue dichiarazioni Adrien, centrocampista dellantus, ha parlato dal ritiro della nazionale francese. Ecco le sue dichiarazioni. CALCIO ITALIANO – «Da diverse stagioni, dopo il Covid, c’è stata una rinascita. È uncheda. Ci sono l’Inter, il Milan, la, le romane, l’Atalanta, il Napoli, tutte squadre che lottano per i quattro posti Champions. È una sfida conquistare lo scudetto, sono felice di evolvermi lì perché mi piacciono le sfide. Piùbravi ci sono, più è complicato, più amo giocare». CONTINUA SU ...

Successivamente, il centrocampista della Juventus analizza le differenze di gioco tra la nazionale di Didier Deschamps e la squadra di Massimiliano Allegri.

A Rmc Sport: 'Alla Juve sono più propenso ad attaccare, Allegri mi chiede più gol ma nella mia visione del calcio non è la cosa più importante'