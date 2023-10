Juve | Conte | 'Voglio godermi la famiglia e riposare Napoli? Ci vuole rispetto'

Together, a black and white show è l'evento dedicato a celebrare il centenario di proprietà della famiglia Agnelli. A margine...

Ore importanti in casa Napoli, con il futuro di Rudi Garcia ormai totalmente in bilico e l’ombra di Antonio Conte sulle sue spalle. L’avventura di Rudi Garcia al Napoli pare già al capolinea, dopo le dichiarazioni rilasciate questa mattina da De ...

FOTO - Ovazione per Conte: è all'evento Juve per il centenario degli Agnelli Tutto Napoli

Conte accostato al Napoli, intanto è a Torino con la maglia della Juventus: ecco dove | FOTO CalcioNapoli24

Conte ha poi commentato la grande festa: "La famiglia Agnelli rappresenta la Juventus, va ringraziata perché continua tuttora per creare presupposti per rendere i tifosi felici. Vedo anche miei ex ...Gianluca Di Marzio ha provato ad incalzare Antonio Conte in merito all'argomento Napoli. Antonio Conte presente alla festa della Juventus per il centenario della famiglia Agnelli come proprietari del ...