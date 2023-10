Jutta Urpilainen | Rivediamo i fondi Ue ai palestinesi | assistenza umanitaria | ma non politica a Hamas

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 10 ottobre 2023) La Commissaria europea per le partnership internazionali, responsabile degli aiuti ai paesi del sud del mondo, a Huffpost: “Il Memorandum con la Tunisia va implementato, ma è una strada a doppio senso: conta ciò che offre l’Europa ma anche ciò che offre Saied. Piano Mattei? Non ne parlato con Meloni. L’Ue ha una strategia per l’Africa”