John Cena lascerà la WWE dopo la fine dello sciopero di Hollywood? Non puoi fare il wrestler e l' attore

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il 16 volte campione del mondo ha lasciato intendere di come l'attuale run in WWE stia per giungere al capolinea. Il 1 settembreha compiuto il suo ritorno in WWE prendendo parte a Superstar Spectacle in India prima, e a Payback poi, vestendo i panni di special guest referee nel match tra The Miz e LA Knight. Il 16 volte campione del mondo ha lottato anche a Fastlane, PLE andato in ssabato 7 ottobre. Ma la sua attuale run in WWE potrebbe presto giungere al termine come da lui dichiarato nella conferenza stampa post evento. "Ho più volte messo in chiaro di come non possaentrambi i lavori per una questione assicurativa. Se provassi a

Nelle ultime ore in molti stanno accusandodi essere un'ipocrita. Dopo aver accusato più volte in passato Dwayne "The Rock" Johnson di aver abbandonato il mondo del wrestling professionistico per inseguire la carriera d'attore a ...Cose che non faceva da anni, siamo andati in giro, ho invitato aVoight, abbiamo visto Sylvester Stallone, gli ho perfino organizzato una serata con la baby - sitter di mio figlio, Lola, ...

John Cena, infranta la "streak" di sconfitte a WWE Fastlane World Wrestling

John Cena ha abbandonato il wrestling per il cinema Risponde la star di Peacemaker Everyeye Serie TV

Il 16 volte campione del mondo ha lasciato intendere di come l'attuale run in WWE stia per giungere al capolinea.John Cena aveva criticato Dwayne Johnson per aver lasciato il wrestling professionistico per Hollywood, salvo poi fare lo stesso.