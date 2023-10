Jannik Sinner si ferma a Shanghai | l’astro nascente Ben Shelton si impone 7-6 al terzo

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) Stavoltaè costretto allo stop. Il numero 1 d’Italia e 4 del ranking ATP vieneto da Benagli ottavi di finale del Masters 1000 di: l’americano vince per 2-6 6-3 7-6(5) al termine di una partita dai tratti particolari, che rende certa la presenza di un giocatore a stelle e strisce in semifinale, dal momento che l’avversario sarà Sebastian Korda. Il primo set vede, semplicemente, scendere un giocatore in campo, e quello è: la presenza diè praticamente impalpabile. Gli errori dell’americano sono tanti già nel primo game, quello che porta l’azzurro già sul break di vantaggio. I game di servizio del numero 4 del mondo sono sostanzialmente tranquilli, quelli del suo avversario un po’ meno. In particolare, il semifinalista ...