Jane Alexander torna nel cast del Grande Fratello? Lei in passato aveva affermato | “Il reality mi ha rovinato la carriera”

(Di martedì 10 ottobre 2023) New Martina e Patrizio Chianese fidanzati: Ulteriori Indizi su una Possibile Relazione?Arrivano i complimenti e gli auguri di Oriana Marzoli a Edoardo DonnamariaAlessandro Rosica e la previsione su Antonella Fiordelisi: rimarrà sempre più sola! Nella puntata deldi ieri sera, 9 ottobre, tra gli ospiti c’è stata anche. L’attrice è entrata nella casa più spietata d’Italia per confrontarsi con la sua collega, quest’anno un concorrente del programma, Beatrice Luzzi. La Luzzi infatti durante il corso della settimanapolemizzato in merito al ruolo di Lucrezia Van Necker di Elisa Di Rivombrosa, per il quale entrambeno fatto il provino ma per cui era stata scelta. Dopo tali affermazioni l’attrice britannica ...