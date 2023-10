Iv | Bonetti a Renzi | ' tutti comparse tranne te | la libertà di pensiero è un problema'

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Caro Matteo, arrivati a questo punto, dopo il tuo ultimo intervento pubblico, anche io penso che sia arrivato il momento di dire le cose con grande franchezza. Da quando ho fatto la scelta di lasciare Italia Viva i miei social sono costantemente invasi di insulti volgari, violenti e sessisti dei tuoi sostenitori e finora nei tuoi discorsi non ti ho sentito spendere una sola parola di presa di distanza da questo odio social". Lo scrive sui sociale Elena, rivolgendosi a Matteo. "In questo clima hai preferito invece parlare dei tuoi ex colleghi come persone 'nate'. L'idea che sianote è ilgrande che ha la comunità di Italia Viva con ladi...

... un fedelissimo difin dai tempi del PD, se n'è andato sbattendo la porta perché Matteo " fa tutto da solo". In un mese due adii di peso in Italia Viva: Elenae appunto Ettore Rosato. ......'Non sono serviti grandi discorsi da parte di nessuno anche perché le cause del dissenso a... Resterò nel Terzo Polo, non entrerò in Azione ma lavorerò con Calenda e la'. C'è all'orizzonte ...

Iv: Bonetti a Renzi, 'tutti comparse tranne te, la libertà di pensiero è ... Il Tirreno

Renzi: «L’addio di Bonetti La riconoscenza non è una categoria della politica» Corriere della Sera

Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Caro Matteo, arrivati a questo punto, dopo il tuo ultimo intervento pubblico, anche io penso che sia arrivato il momento di dire le cose con grande franchezza. Da quando ho ...L'ex ministro: insieme ad Azione fino alle Europee, ma poi pensiamo di allargare percorso. Nel logo riferimenti alle bandiere italiana e Ue ...