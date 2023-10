Italvolley | Giuseppe Manfredi | “Torneo di Rio non deve far dimenticare l’ottimo Europeo”

(Di martedì 10 ottobre 2023) La consapevolezza di poter competere con tutti è rimasta, l’però dovrà aspettare ancora prima di poter avere la certezza dell’accesso ai prossimi Giochi Olimpici. La squadra allenata da Ferdinando De Giorgi infatti non è riuscita a piazzarsi nei primi due posti del girone preolimpico che avrebbero garantito l’accesso alla competizione. Così al termine della campagna è intervenuto il presidente della Federazione italiana pallavoloche ha commentato così la spedizione azzurra ai microfoni della stessa FIPAV.: “Abbiamo tutte le possibilità per ottenere il pass olimpico” Crediti foto: FIPAV FacebookQueste dunque alcune delle parole del presidente della Federazione: “Siamo dispiaciuti per non aver centrato la qualificazione ...

Calma e gesso. A invocarle è il presidente della Fipav,Manfredi, con parole molto più dolci per i ragazzi di Fefè rispetto a quelle che aveva ...qualificazione ai Giochi dell'...... quando il presidente della FederazioneManfredi ha ufficializzato nel corso di un ... Quante possibilità ci sono che Terzic diventi il nuovo Ct dell'Poche, obiettivamente. Sempre ...

Volley, Giuseppe Manfredi: "L'Italia ha pagato la stanchezza nel Preolimpico" OA Sport

Il volley azzurro diventa un caso: le quattro ragioni del flop Corriere dello Sport

"Per andare ai Giochi di Parigi dovremmo sfruttare il ranking mondiale e vista la nostra posizione abbiamo tutte le possibilità per ottenere il pass olimpico".La stagione dell'Italvolley non è terminata come si sperava. L'esito del Preolimpico, di scena in Brasile, non ha sorriso ai ragazzi di Fefé De Giorgi, non in grado di centrare la qualificazione ai Gi ...