Italo | un defibrillatore nella Lounge della Stazione Centrale di Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023)Club dioggiha voluto ricordare il proprio impegno per la sicurezza: un lavoro costante negli anni per tutelare i propri dipendenti e viaggiatori.è stato il primo operatore ferroviario in Italia, e tra i primi in Europa, che dal 2016 si è dotato dei defibrillatori semi-automatici esterni (DAE). In virtù di quest'investimento, oggi tutti i treniflotta sono dotati di due defibrillatori e anche le biglietterie, lee in generale tutti i luoghi di lavoro disono provvisti di questi innovativi strumenti, grazie ai quali, nel corso degli anni sono stati salvati cinque passeggeri a bordo ed in, con il supporto ed il tempestivo ...