Italiani in fuga da Israele | la folla all’aeroporto di Tel Aviv in attesa di un volo Le immagini

(Di martedì 10 ottobre 2023)di Tel. Gliindasono ine alla ricerca disperata di undi ritorno. Dallo scalo arrivano anche appelli per essere riportati in Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...per la vittoria perché ci ha recitato Pelé e L'uomo in più di Paolo Sorrentino. C'è un po' di ... e allora l'effetto diventa quello di vecchi filmcome Mezzo Destro Mezzo Sinistro o L'...... spesso solo pochi spiccioli, dandosi immediatamente alla. Ad essere presi di mira sono stati ...di Albisola hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato una coppia di giovani,...

Italiani in fuga da Israele, è caccia al volo di ritorno Agenzia ANSA

Italiani in fuga da Israele, è caccia al volo di ritorno: anche trentini tra ... l'Adige

Solidarietà a Israele, con qualche distinguo. Il panorama politico italiano risponde così dopo l'offensiva di Hamas. Il premier Giorgia Meloni ha ...Spari contro la folla, presa di ostaggi, strade bloccate da uomini armati, imboscate ad auto in fuga. Secondo il gruppo di volontari Zaka, sono stati recuperati almeno 260 corpi senza vita. Anche il ...