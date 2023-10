Italiani all' estero | Thomas Inps | E' Il 40% del totale i pensionati stranieri trasferiti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Da 12 anni l'sta monitorando il fenomeno delle partenze degliall'. Dai dati che abbiamo non possiamo prescindere dalla distinzione tra, questi ultimi in particolare hanno un trend in crescita a tal punto che nel 2022 hanno rappresentato il 40% deldeiche si sonoall'". A dirlo Susanna, direzione centrale Pensioni dell'intervenendo al convegno 'L'Italia delle partenze e dei ritorni.migranti di ieri e oggi', organizzato dae Fondazione Migrantes. "Gliche si sono ...