Italiani all’estero | Thomas Inps | “E’ Il 40% del totale i pensionati stranieri trasferiti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pochissimi gli anzianiche si sononei Paesi esotici “Da 12 anni l’sta monitorando il fenomeno delle partenze degli. Dai dati che abbiamo non possiamo prescindere dalla distinzione tra, questi ultimi in particolare hanno un trend in crescita a tal punto che nel 2022 hanno rappresentato il 40% deldeiche si sono”. A dirlo Susanna, direzione centrale Pensioni dell’intervenendo al convegno ‘L’Italia delle partenze e dei ritorni.migranti di ieri e oggi’, organizzato dae ...