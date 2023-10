Italiani all' estero | Fondazione Migrantes | Sono 6 milioni gli iscritti all' anagrafe | 285mila over 85

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Crescita della mobilità dell'87% negli ultimi 17 anni (2006-2022) arrivando a 6diall'degliall'. Una comunità che in tutto questo arco di tempo si è trasformata trovandoci in un Paese caratterizzato da un inverno demografico, mentre all'la comunità italiana è sempre più numerosa". A dirlo Delfina Licata, sociologa delle migrazioni della, intervenendo convegno 'L'Italia delle partenze e dei ritorni. Pensionati migranti di ieri e oggi', organizzato da Inps e. "Noi - spiega - stiamo assistendo anche a uno svecchiamento di questa comunità grazie a due elementi: da una parte le nascite ...

...successo in altri paesi europei " quelli dell'Unione europea rimangono per ora in piedi grazie'... ci sono state dichiarazioni contradditorie: per quanto riguarda gli aiuti, verificheremo ...Eppure, glisi erano già rialzati, stavano ricostruendo e ponendo le basi di quel miracolo ... E la grande intuizione e lungimiranza di Mattei ha permesso'Italia di diventare, piano piano, ...

Italiani all'estero, Fondazione Migrantes: "Sono 6 milioni gli iscritti all ... Adnkronos

Come stanno andando gli italiani all'estero: da Tonali a Verratti ... Goal.com

Sai quali sono le 10 ricette di pasta più amate internazionalmente Scopriamole e ripassiamo insieme le ricette per prepararle e gustarle al meglio ...Ecco dove andare per assaporare le ricette tipiche più gustose e affascinanti di tutta Italia. La stagione delle sagre è proprio questa, l'autunno!