Italia U21 | Calafiori | «Un piacere ritrovare Nunziata Con Thiago Motta…»

(Di martedì 10 ottobre 2023) Riccardoparla così dal ritiro dell’U21: le dichiarazioni dell’esterno sul suo ritorno con gli azzurrini Riccardoha così parlato dal ritiro dell’U21. Le dichiarazioni riportate da Sportface. LE PAROLE – «Ho già ricoperto questo ruolo lo scorso anno in Svizzera, ma in una difesa a tre. Ora sto facendo il centrale, ma a quattro, e mi trovo benissimo.Motta? Chiede a chi fa questo ruolo di non aver paura di giocare la palla, di non buttarla, di essere sempre aggressivo. Ho sempre fatto parte del giro delle Nazionali giovanili ed è sempre stata una bellissima emozione. Ha un’importanza diversa rispetto al club, mi sono sempre meritato la Nazionale e cerco di rimanerci. Con Fonseca ho esordito, Mourinho mi ha forgiato dal punto di vista caratteriale, con ...

Le parole di Carmine Nunziata dopo la vittoria dell’ Italia U21: « vittoria che dà morale, bravi a interpretare la partita» L’ Italia U21 di Carmine Nunziata si riprende dal pareggio con la Lettonia andando a vincere in Turchia per 2-0. Di seguito ...

L’ Italia u21 ha vinto contro la Turchia per 2-0 nell’ultima partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Tante promesse, due dell’Inter NUOVA ERA ? Il nuovo corso dell’ Italia u21 promette bene . Il CT Nunziata, promosso ...

Carmine Nunziata , ct dell’ Italia Under 21, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro la Norvegia , valevole per le qualificazioni agli Europei 2025 e in programma martedì 17 ottobre al ‘Druso’ di Bolzano. Spiccano ben tre novità nei ...

Prima apparizione della storia della Nazionale U21 in quel di Bolzano: gli azzurrini di Carmine Nunziata martedì 17 ottobre allo stadio ‘Druso’ scenderanno in campo contro la Norvegia per il match valido per le qualificazioni agli Europei ...

Pirola pilastro dell'Convocazione quasi scontata per Lorenzo Pirola , capitano dell'Under 21. Poi, spazio per Mateusz Legowski convocato dalla Polonia Under 21 e per il giovane ...... date e sfide Federico Chiesa , Federico Gatti , Moise Kean e Manuel Locatelli (): 14 ottobre contro Malta e 17 ottobre contro Inghilterra (Qualificazioni Europei) Fabio Miretti (): ...

Italia U21, Nunziata: "Ci sono tanti giovani che stanno giocando con continuità, facendo bene" Milan News

Italia U21, Fazzini dell'Empoli indisponibile. Nunziata convoca Giovane dell'Ascoli TUTTO mercato WEB

Dopo due giorni di riposo ripresa dei lavori in casa Bari in vista del prossimo impegno in calendario che attende i biancorossi dopo la pausa per le nazionali.Il 17 ottobre la Nazionale Italiana under 21 giocherà la terza partita del girone di qualificazione ai prossimi europei (che si disputeranno in Slovacchia nel 2025) contro la capolista Norvegia, reduc ...