Italia | le condizioni di Di Lorenzo

...il diritto di Israele e Palestina alla coesistenza sulla base dello spirito e delle... Con il testo si impegna il governo ad attivarsi affinché l'partecipi a ogni iniziativa" per "...In, il congedo di maternità resterà quello attuale previsto dalla nostra legislazione, ... Il nostro obiettivo è di creare, entro gennaio 2024, tutte lenecessarie affinché le nostre ...

Medici e infermieri in Italia, la situazione dopo l'analisi Gimbe ilmessaggero.it

Giorgetti: il rallentamento dell’economia globale coinvolge l’Italia, la crisi in Medioriente ... Il Sole 24 ORE

Dopo match da batticuore, vinto 6-5 praticamente sulla sirena grazie al gol di Calderolli, l'Italia del calcio a 5 è pronta a tornare nuovamente in campo per la quarta giornata dell'Elite Round di qua ...Il rischio è in rapido aumento, non tanto per la supposta crescita della pericolosità idraulica, quanto per la crescita enorme e incontrollata della esposizione e per l’ignavia nei confronti della ...