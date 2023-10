Italia e Turchia ospiteranno gli Europei di calcio del 2032

(Di martedì 10 ottobre 2023) I due paesi erano gli unici candidati e sono stati scelti in via ufficiale: inil torneo si dovrebbe giocare a Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli

... il Brasile e gli altri Stati latinoamericani, e perfino dalla Russia e dallae addirittura ... Indobbiamo liberarci del governo Meloni , suddito bovino della Nato e del complesso ...L'Europeo del 2032 in'è cosa fatta. È stato combinato, deciso e condiviso. Si è lasciato campo libero alla Gran Bretagna per quello del 2028. Domani è previsto il voto, ma è cosa fatta'. Sono le parole di ...

UEFA: "EURO 2032 A ITALIA E TURCHIA" - Sportmediaset Sport Mediaset

La Uefa ha assegnato ufficialmente gli Europei 2032 a Italia e Turchia. Ora bisognerà decidere gli stadi italiani. Mentre Euro 2028 si disputerà in Gran Bretagna e Irlanda. Mancava solo l'ufficialità, ...I due paesi erano gli unici candidati e sono stati scelti in via ufficiale: in Italia il torneo si dovrebbe giocare a Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli ...