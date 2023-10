Italia e Turchia ospiteranno gli Europei del 2032

(Di martedì 10 ottobre 2023) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il Comitato Esecutivo Uefa ha assegnato a, candidate uniche a ospitare la manifestazione, glidel. I due Paesi avevano raggiunto un accordo, annunciato ufficialmente il 28 luglio scorso, per unificare le proprie candidature e assicurarsi il voto della commissione Uefa deputata all’assegnazione delle fasi finali. La cerimonia si è svolta a Nyon, presenti il presidente della Figc, Gabriele Gravina, il segretario generale, Marco Brunelli, il project manager Euro, Antonio Talarico, e tutto il team che ha lavorato al dossier, oltre ai due ambassador Gianluigi Buffon, capo delegazione dell’, e Ilaria D’Amico. Per la, invece, erano presenti il presidente della Turkish Football Federation, Mehmet ...

Ma mentre la, i suoi stadi li ha già pronti, l'dovrà presentare a Nyon un progetto credibile entro ottobre del 2026, con adeguate coperture economiche per la realizzazione/sistemazione ...Adolfo Urso , ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha parlato sui social dell'assegnazione degli Europei del 2032 a. 'Un altro grande evento si aggiunge al medagliere di Roma e del nostro Paese! Con Euro2032 crescono anche le occasioni per il MadeInItaly: gli eventi internazionali sono anche ...

Dopo Euro 2024 in Germania, l'edizione 2028 sarà ospitata da Regno Unito e Irlanda, mentre quella del 2032 è stata assegnata a Italia e Turchia. Sono 20 in totale gli stadi proposti nella candidatura ...Roma Italia e Turchia saranno i paesi organizzatori dell'Europeo 2032 di calcio. Lo ha deciso il comitato esecutivo dell'Uefa riunito a Nyon. Per il nostro paese è la terza volta mentre per quello ...