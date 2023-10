Israele | un altro passo verso la guerra mondiale | l’Occidente ha esaurito la funzione di guida

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il pensiero deve andare anzitutto alle vittime di questa nuova, quali che ne siano le caratteristiche ed appartenenze. E la prima richiesta è quella di un cessate il fuoco immediato. Ma bisogna anche riflettere sul fatto che la storia, come la fisica e altre scienze, ha le sue leggi. Non è possibile opprimere per decenni un intero popolo senza che prima e poi si verifichi una reazione contundente. In alcuni casi l’azione militare delle milizie palestinesi potrebbe aver violato le leggi della, ma occorre dire che in ciò i Palestinesi non hanno fattoche fare tesoro degli insegnamenti accumulati durante oltre settant’anni di massacri e oppressione senza fine, che hanno visto la totale impunità dei crimini die contro l’umanità generale commessi a bizzeffe danei loro ...