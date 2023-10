«Israele terrorista | Palestina libera» | il presidio a Milano dopo l’attacco di Hamas «Pace? No | vogliamo giustizia» – Il video

(Di martedì 10 ottobre 2023)Roma, anche astudenti e associazioni sono scesi in piazza per manifestare controe in sostegno al popolo palestinese. «», è il coro che si alza da piazza dei Mercanti, vicino al Duomo della città. «Intifada fino alla vittoria», scandiscono le ragazze e i ragazzi di Cambiare rotta al fianco dei Giovani palestinesi in Italia, organizzatori del. «Sembra che la storia sia iniziata tre giorni fa», commenta Jamila dei Giovani Palestinesi italiani facendo riferimento all’offensiva avviata dalo scorso 7 ottobre cone il massacro alle comunità israeliane vicine al confine con la Striscia di Gaza. «Ma la comunità internazionale si è distratta dal ...

Circa 300 - 400 persone, molti giovani italiani, tanti palestinesi e arabi ma soprattutto decine di ragazze a scandire slogan come "Palestina Libera", "Free Palestine", "", "Intifada fino alla vittoria". Una manifestazione pacifica in Piazza dei Mercanti accanto a Piazza Duomo, con un imponente schieramento di forze dell'ordine in tenuta antisommossa....promosso e sostenuto una narrazione che è arrivata a bollare il popolo palestinese come, ... segregazioni, arresti arbitrari, esecuzioni sommarie non hanno garantito negli anni adla ...

Roma, 10 ott. Si vede ancora il fumo uscire dalle macerie dei palazzi colpiti dall'ultimo attacco aereo israeliano su Gaza. Israele ha comunicato che nella notte… Leggi ...In piazza i toni si accendono: "Israele terrorista, Palestina libera", è il grido che si alza da piazza sotto il controllo delle forze dell'ordine. Presenti anche molti italiani, come Annalisa, ...